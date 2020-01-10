Москва, , 18:05 — REGNUM В Новой Москве на 42-м километре Калужского шоссе не будут строить административный комплекс с апартаментами. Об этом 10 января заявила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Компания не приступила к освоению участка, договор аренды расторгнут в одностороннем порядке. Уведомление направят арендатору», — сказала Пятова.

Площадь здания должна была составить свыше 24 тысяч квадратных метров. Планируется проработать вопрос дальнейшего использования этой площадки.

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