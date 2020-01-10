Санкт-Петербург, , 18:13 — REGNUM Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга выселили из цокольного помещения многоквартирного жилого дома — объекта культурного наследия регионального значения «Дом А.И. Нежинской» — кальянную, которая размещалась там незаконно.

Снос незаконного павильона в Петербурге ККИ

В ноябре 2019 года сотрудники ККИ обследовали нежилое помещение площадью 40 кв. метров в доме на Захарьевской улице, 23, лит. В, и обнаружили там кальянную. Договор аренды на занимаемое пространство был расторгнут городом еще в 2008 году. То есть, более 11 лет помещение в отсутствие правоустанавливающих документов использовалось неизвестными по своему усмотрению.

«На объекте было размещено уведомление о необходимости добровольного освобождения, однако предписание было проигнорировано», — отметили в комитете.

В пятницу, 10 января, сотрудники ККИ совместно с подведомственной организацией начали освобождать помещение.

Незаконная кальянная ККИ

Аналогичные меры предприняты в доме 6/3 литера А на улице Блохина. В декабре 2019 года там также было выявлено незаконное использование объекта нежилого фонда: пространство площадью около 100 кв. метров незаконно используется под продуктовый магазина.

«Освободить незаконно занятое помещение самостоятельно в добровольном порядке пользователь отказался. В этой связи сегодня помещение освобождается силами комитета», — пояснили в ведомстве Смольного.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Петербурга сносят незаконные гаражи в Калининском районе