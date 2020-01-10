Владимир, , 17:53 — REGNUM Жителям города Владимира не пересчитают плату за вывоз мусора в новогодние праздники. Об этом заявила главный жилищный инспектор Владимирской области Елена Андреева на совещании в администрации 9 января.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в первые дни 2020 года во дворах владимирцев начал накапливаться мусор. Новый региональный оператор ООО «Биотехнологии» пообещал бросить дополнительные силы на ликвидацию таких свалок и избавить от них горожан до 7 января. Однако, судя по жалобам местных жителей в соцсетях и местных СМИ, ситуацию исправили не везде.

«Законных оснований для перерасчёта платы за коммунальную услугу нет, так как не было зафиксировано нарушений со стороны регоператора: вывоз мусора осуществляется в установленные законодательством сроки», — сообщила пресс-служба областной администрации. Срок вывоза мусора в праздничные дни для жилых домов составляет до пяти дней.

По словам исполняющей обязанности директора департамента природопользования и охраны окружающей среды Татьяны Клименко, новый оператор с 1 января не снизил объёмов вывоза отходов по сравнению с работой других компаний до «мусорной реформы»:

«Мы запросили аналитические данные по количеству коммунальных отходов, принятых полигоном у деревни Марьинка Камешковского района за период с 20 декабря по 8 января включительно. В новогодние праздники объём мусора, вывозимый из владимирских дворов, не уменьшился, а в некоторые дни — увеличился по сравнению с последними числами декабря 2019 года», — заявила Клименко.

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