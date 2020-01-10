Владимир, 10 января 2020, 17:53 — REGNUM Жителям города Владимира не пересчитают плату за вывоз мусора в новогодние праздники. Об этом заявила главный жилищный инспектор Владимирской области Елена Андреева на совещании в администрации 9 января.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в первые дни 2020 года во дворах владимирцев начал накапливаться мусор. Новый региональный оператор ООО «Биотехнологии» пообещал бросить дополнительные силы на ликвидацию таких свалок и избавить от них горожан до 7 января. Однако, судя по жалобам местных жителей в соцсетях и местных СМИ, ситуацию исправили не везде.
По словам исполняющей обязанности директора департамента природопользования и охраны окружающей среды Татьяны Клименко, новый оператор с 1 января не снизил объёмов вывоза отходов по сравнению с работой других компаний до «мусорной реформы»:
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