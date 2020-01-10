Челябинск, , 17:48 — REGNUM Две отобранных у челябинки Натальи Галеевой племянницы живут в приёмной семье. Об этом журналистам заявила детский омбудсмен Южного Урала Евгения Майорова.

Как пишет «Первый областной», 10 января она встретилась с девочками. Оказалось, что они следят за историей и очень переживают.

Майорова подчеркнула, что у девочек сложились хорошие отношения с родителями. Также за семьёй наблюдают органы опеки.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года у опекунши Натальи Галеевой забрали трёх племянниц. У старшей, уже совершеннолетней, детский церебральный паралич и другие заболевания. Она сильно истощена. Фотографии измождённой девушки из реабилитационного центра были опубликованы в соцсетях. Сейчас учреждение проверяют, а Елизавету перевели в другое место.

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