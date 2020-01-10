Рязань, , 17:47 — REGNUM Ещё пять машин из Москвы пополнили автопарк муниципального предприятия «Управление Рязанского троллейбуса», сообщили 10 января в пресс-службе мэрии Рязани. Троллейбусы переданы в рамках договорённости между правительством Москвы и правительством Рязанской области.

Как уточнили в городском управлении транспорта, ежедневно, начиная с 13 января, на предприятие будут доставляться по пять подвижных составов. Машины будут проходить необходимое техническое обслуживание, их укомплектуют противопожарным оборудованием и необходимым инвентарём. Затем троллейбусам присвоят инвентарные номера и определят на маршруты.

Всего в Рязань поступят 78 троллейбусов.