Петергоф, Санкт-Петербург, , 17:46 — REGNUM Жители Петергофа (входит в состав Санкт-Петербурга) намерены выйти на митинг против строительства мусороперерабатывающего завода. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM активисты, мероприятие согласовали в администрации Петродворцового района.

Акция запланирована на 11 января, она начнется в 14:00 мск у дома №7/11 по Чебышевской улице. Организатором выступил муниципальный депутат МО «Петергоф» Илья Львов.

Заявленной целью митинга значится «обсуждение гражданами проекта территориальной схемы обращения с отходами, опубликованного 23 декабря 2019 года комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга».

Некоторые местные жители выступают резко против создания на Астрономической улице Петергофа объекта по переработке мусора, на улице Братьев Горкушенко же планируется возвести мусоросортировочный комплекс.

Жители опасаются, что вместо переработки отходы будут просто сжигать.