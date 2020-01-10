Москва, , 17:42 — REGNUM Интернет-сайты, на которых продаются никотинсодержащие некурительные смеси, будут блокироваться на территории РФ. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Сайты, через которые продаются такие смеси, будут блокироваться в судебном порядке», — написал Медведев.

По его словам, представители МВД совместно с инспекторами Роспотребнадзора провели около 150 тысяч проверок, в результате которых было изъято около миллиона единиц подобной продукции, а деятельность её производителей была приостановлена.

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