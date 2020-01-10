Владимир, , 17:32 — REGNUM Администрация Владимирской области 9 января провела совещание, посвящённое переходу на новую схему обращения с отходами. Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала года во дворах областного центра начал скапливаться мусор, что вызвало недовольство горожан и даже требования перерасчитать плату за коммунальные услуги.

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Город Владимир наряду с городами Ковров и Радужный и несколькими районами вошёл в зону № 2, которая оставалась без регионального оператора до самых последних дней 2019 года. Главной его проблемой оказался отказ компаний ООО «УНР-17» и ООО «Спецтранс» сотрудничать с новым оператором. Они вывезли свои контейнеры с площадок, оставив мусор на месте, и оператору ООО «Биотехнологии» пришлось срочно устанавливать на их месте контейнеры, закупленные для резерва — две тысячи в областном центре и около 900 в других районах.

При этом в администрации заявили, что с 1 января компания работала в штатном режиме, а не в авральном, и не нарушала установленных законодательством сроков. Региональная норма предусматривает, что в праздничные дни интервал между вывозом мусора от жилых домов может составлять от трёх до пяти дней.

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