Бишкек, , 17:27 — REGNUM В советское время город Фрунзе славился своей чистотой и зелеными насаждениями, но за годы независимости многие парковые зоны в киргизской столице были отданы под застройку. Об этом заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время посещения парковой зоны в южной части Бишкека, передает пресс-служба главы государства.

При этом киргизстанский лидер отметил необходимость уделить больше внимания вопросам, касающимся возвращения в муниципальную собственность незаконно отданных парковых земель.

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По словам Жээнбекова, за последние несколько лет в столице республики провели реконструкцию восьми парков и скверов, а в 2020 году планируют разбить еще шесть новых парков общей площадью 55 гектаров.

Отметив, что работа по возврату подобных земель в собственность города в рамках законодательства будет продолжена в целях озеленения и улучшения экологической ситуации в столице страны, возвращения Бишкеку былой славы зеленого города, президент Киргизии подчеркнул, что единая политика по озеленению городов и улучшению экологической ситуации будет проводиться по всей стране.

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