Санкт-Петербург, , 17:26 — REGNUM Петербуржцы смогут понаблюдать за легким потемнением нижней части лунного диска, которое произойдёт вечером в пятницу, 10 января. Об этом сообщила пресс-служба Петербургского планетария.

В этом году жителей Земли ждут четыре полутеневых затмения. Только два из них, зимнее и летнее, смогут увидеть и жители Северной столицы России. Первое лунное затмение состоится в пятницу 10 января, оно начнётся в 20:07 мск и продлится до 00:12 мск.

«Максимальная фаза наступит в 22:10 мск», — отметили в планетарии.

По мнению специалистов, январское затмение будет более глубоким, второе — июньское, будет практически незаметно человеческому глазу.

Добавим, что к вечеру в пятницу, как и прогнозировали ранее синоптики, плотные облака, укрывавшие весь день город от солнечного света, начали расступаться и открывать звёздное небо.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители России увидят первое в этом году лунное затмение