Вашингтон, 10 января 2020, 17:14 — REGNUM Экшен-игра Days of War, посвящённая Второй мировой войне, выйдет в Steam 30 января 2020 года. Об этом разработчики проекта сообщили в ролике на YouTube-канале Graffity Games 9 января.
В Days of War игроки будут сражаться на картах, имитирующих реально существующие поля сражений. Сообщается, что одновременно в матче могут находится 32 человека.
Напомним, Days of War находится в раннем доступе Steam с 2017 года. Игра получила смешанные отзывы от геймеров.
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