Пекин, , 17:06 — REGNUM Разработчики мобильной MMORPG (массовая многопользовательская ролевая игра) Dragon Raja выпустили кинематографический трейлер своего проекта. Ролик был опубликован на YouTube-канале игры 9 января.

Трейлер рассказывает о команде подростков с особыми способностями, призванных бороться со злом. Релиз игры в России состоится 29 февраля 2020 года.

Сообщается, что со временем в игре может появиться русская озвучка. Пройти предварительную регистрацию в Dragon Raja можно уже сейчас на официальном сайте проекта.

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