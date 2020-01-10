Руза, Московская область, , 16:58 — REGNUM Специалисты-взрывотехники обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны в подмосковном Рузском городском округе. Об этом сообщили 10 января в пресс-службе «Мособлпожспаса».

Как уточняется, в карьере между деревнями Михайловское и Федчино местными жителями был обнаружен артиллерийский снаряд, а в трёх километрах от деревни Макеиха в лесном массиве была найдена авиационная бомба.

Сообщается, что все боеприпасы были ликвидированы согласно инструкции, угрозы жизни и здоровью населения нет.

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