Брянск, , 16:55 — REGNUM Две партии рыбной продукции из Республики Белоруссия задержали в пунктах пропуска «Красная Горка» и «Красный Камень» Брянской области. Товар предназначался для Липецкой и Московской областей. Нарекания вызвало сырьё, из которого были изготовлены консервы и пресервы, сообщили 10 января в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Производителями продукции являлись ООО «Белфуд Продакшн» и СП ООО «Санта Бремор». 9,5 тонны рыбных консервов для детского питания следовали в адрес российского получателя из Липецкой области, а 9,8 тонны пресервов и рыбных изделий направлялись в Московскую область и сопровождались ветеринарными сертификатами, выданными белорусской государственной ветеринарной службой. Однако, согласно сопроводительным документам, для производства продукции использовалось сырьё аквакультуры норвежского происхождения.

В ведомстве пояснили, что с 9 января 2020 года приостановлена сертификация рыбопродукции из норвежского лосося или форели, предназначенной для поставок российским получателям, а также следующей транзитом через территорию РФ. Ограничения связаны с выявлением запрещённых и вредных веществ в рыбопродукции, выработанной предприятиями стран — членов ЕАЭС из норвежского сырья, а также отказом компетентного ведомства Норвегии от инспекции предприятий по производству продукции аквакультуры.

В случае выявления поставок из Республики Белоруссия рыбопродукции, выработанной из норвежского сырья аквакультурного происхождения, в том числе в составе сборной партии, возврату будет подлежать весь груз, подчеркнули в Россельхознадзоре.