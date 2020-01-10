Челябинск, , 16:47 — REGNUM В Челябинске облсуд отменил постановление Ленинского райсуда о снижении бывшему министру Виталию Тесленко размера штрафа с 60 млн рублей до 10 млн. Об этом журналистам сообщили в суде.

На отмене такого решения настояла прокуратура. Таким образом, теперь Тесленко будет должен уплатить все 60 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее данный гражданин возглавлял областной минздрав. 17 сентября 2014 года он был осуждён к семи годам колонии и штрафу в 300 млн. Облсуд затем уменьшил штраф до 100 млн.

В августе 2018 года защита экс-министра добилась в райсуде снижения штрафа до 5 млн. Но облсуд отменил это решение. Повторно удача улыбнулась экс-чиновнику в ноябре 2019-го, штраф был снижен до 10 млн. Но и это решение прокурор успешно обжаловал.

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