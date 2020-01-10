Буденновск, Ставропольский край, , 18:21 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации объявили власти Буденновского района Ставрополья на территории села Покойного, где выявлен очаг африканской чумы свиней (АЧС). Такая мера вводится для недопущения распространения инфекции, сообщили ИА REGNUM 10 января пресс-служба районной администрации.

Напомним, 8 января в Покойном был зафиксирован падеж нескольких свиней на территории частного подворья. Выяснилось, что причиной гибели животных стала вспышка АЧС. В районе был введен карантин.

Сообщается, что в селе уже уничтожили павших животных, а также их подстилки и деревянные конструкции. Также выполнена очистка помещений и дезинфекция.

Между тем, сегодня в Покойном начались работы по отчуждению свиней — всего их около 350. Поскольку населенный пункт находится в первой угрожаемой зоне, уничтожению здесь подлежит все поголовье. Собственники животных получат положенные по закону компенсации.

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