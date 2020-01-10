Тверь, , 16:42 — REGNUM Старт Году памяти и славы в Верхневолжье дан на площадке новой школы в микрорайоне «Брусилово» в Твери 10 января, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. В мероприятии приняли участие министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева, губернатор Тверской области Игорь Руденя. Почетным гостем мероприятия стал участник Великой Отечественной войны Иван Кладкевич. Ольга Васильева выступила с открытой лекцией, посвященной подвигам героев Великой Отечественной войны.

«9 мая 2020 года исполнится 75 лет со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Мы гордимся, что на тверской земле были сделаны важные, решающие шаги на пути к Великой Победе. Освобождение в декабре 1941 года первого крупного города Калинина укрепило веру в Победу. Мы никогда не забудем о боях на Ржевско-Вяземском направлении. В память о подвиге наших дедов и прадедов под городом Ржевом создаётся самый масштабный в России и в Европе мемориал Советскому солдату», — отметил губернатор Руденя.

В торжественном мероприятии приняли участие победители олимпиад, юные спортсмены, лидеры школьного самоуправления, юнармейцы. Школьники Верхневолжья активно участвуют в патриотических мероприятиях и акциях: «Свеча Памяти», «Полотно памяти» и других. Ежегодно ребята становятся в строй «Бессмертного полка». В память о подвиге солдат, павших на ржевской земле, воспитанники тверского технопарка «Кванториум» создали макеты Ржевского мемориала Советскому солдату — на церемонии открытия Года памяти и славы макеты были переданы почетным гостям.

Также глава Минпросвещения и губернатор пообщались со школьниками, в числе обсуждаемых тем — открытие федерального детского телеканала и создание студии в Тверской области, а также развитие профобразования.

Гостями мероприятия открытия Года памяти и славы также стали родители Александра Атрощанка, чьё имя будет носить новый центр образования в «Брусилово». Сотрудник управления специальных операций ФСБ России майор Александр Атрощанка героически погиб при выполнении боевых задач в Республике Ингушетия.