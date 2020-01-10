Копенгаген, , 16:42 — REGNUM Правоохранительные органы ЮАР обратились в Интерпол с просьбой арестовать гражданку Латвии Кристину Мисане. Об этом пишет 10 января портал Skaties.lv.

По данным журналистов, в ЮАР Мисане обвиняют в похищение детей у гражданского мужа и в вывозе детей из страны. Мисане ранее заявила, что причиной её поступка было насилие со стороны мужа. Она была арестована по ордеру Интерпола в декабре 2018 года в Копенгагене. Дело о выдаче Мисане в ЮАР рассматривает суд Дании.

Сотрудники СМИ отмечают, что представители руководства Дании игнорируют ноты МИД Латвии с просьбой не экстрадировать Мисане, утверждая, что дело находится в компетенции независимого суда. На следующей неделе суд Дании может выдать Мисане ЮАР, где той грозит 15 лет тюремного заключения. Сама Кристине Мисане расценивает это, как «смертный приговор».

По словам женщины, её бывший муж готов снять свои претензии за 500 000 евро.