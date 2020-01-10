Джакарта, , 16:40 — REGNUM Мобильная аркада Rocky Rampage: Wreck 'em Up выйдет на устройствах с операционными системами iOS и Android 19 февраля 2020 года. Об этом 10 января сообщает портал AppTime.

В Rocky Rampage игроки будут управлять человекообразным булыжником по имени Boulder Cobblestone. Ему предстоит сразиться со злобной Императрицей, которая похитила его драгоценную коллекцию нижнего белья.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, 16 января 2020 года на мобильных устройствах выйдет стратегическая игра Arknights. Сейчас она доступна только в Китае.

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