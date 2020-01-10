Бишкек, , 16:38 — REGNUM Пограничные ведомства Киргизии и Таджикистана установят видеонаблюдение на приграничной территории в связи с очередным инцидентом. Об этом 10 января сообщает издание 24. kg со ссылкой на полномочное представительство правительства Киргизии в Баткенской области.

В ведомстве уточнили, что стороны завершили переговоры по инциденту на киргизско-таджикистанском участке границы. Представители двух стран договорились о стабилизации обстановки и проведении разъяснительной работы среди населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 января на границе Таджикистана и Киргизии произошел очередной конфликт. Стороны обвиняют друг друга в применении огнестрельного оружия.

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