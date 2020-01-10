Пекин, , 16:34 — REGNUM Глобальный релиз мобильной стратегической игры Arknights состоится 16 января 2020. Об этом 10 января сообщает портал AppTime.

Сейчас игра доступна только в Китае, где она пользуется большой популярностью. В ней геймерам предстоит сражаться с постоянно наступающими ордами противников.

Напомним, поджанр стратегических игр, к которым относится и Arknights, называется Tower Defense («защита башен»). В таких проектах игроки выставляют на поле боя защитные строения, которые должны помешать вражеской армии добраться до союзной базы.

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