Рига, , 16:31 — REGNUM За прошедшие две недели в Латвии от гриппа скончались четыре человека, а всего, с 30 сентября 2019 г, семь. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на государственный Центр по профилактике и контролю за эпидемиологическими заболеваниями.

По данным представителей центра, возраст скончавшихся колебался от 53 до 89 лет, пятеро из них женщины. Все они помимо гриппа страдали побочными хроническими заболеваниями: болезни связанные с функционированием сердца, кровеносной системы, почками и печенью. Ни один не был вакцинирован.

Отмечается, что в первую неделю 2020 года интенсивность заболеваний гриппом в Латвии схожа с последними неделями 2019 г. и составляет в среднем 107,4 случая заболевания гриппом на 100 000 жителей. В больницах Латвии на данный момент находится 141 больной гриппом пациент, 14 из них поставлен диагноз пневмония.