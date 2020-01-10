Москва, , 16:26 — REGNUM Второй западный окружной военный суд приговорил генерал-лейтенанта Сергея Чваркова к трем годам условно, признав его виновным в мошенничестве. Приговор суда был оглашен сегодня, 10 января.

Напомним, генерал Чварков занимал пост заместителя начальника Военной академии Генерального штаба по научной работе. До этого генерал возглавлял Главное управление по работе с личным составом Вооруженных сил России, а также Центр примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.

Однако генерала Чваркова заподозрили в мошенничестве при заключении государственного контракта между академией и НПО «РусБИТех» на сумму 400 млн рублей. НПО «РусБИТех» — это компания, которая занимается созданием систем 3D-визуализации, защитой информации и решает другие IT-задачи.

По версии следствия, Чварков изъял деньги, которые полагались в качестве заработной платы семи сотрудникам академии, которые были заняты в проекте в рамках контракта. Речь идет о хищении 4,3 млн рублей.

Защита генерала настаивала, что его просто «сделали крайним» в этом деле, так как он был ответственен за государственный контракт. Кроме того, в суде не было представлено никаких конкретных доказательств причастности Чваркова в непосредственно хищению денежных средств.

Примечательно, что большинство признанных по делу потерпевших сотрудников Академии Генштаба заявили, что их сделали потерпевшими по воле следствия, а сами они себя таковыми не считают.

Сам генерал все обвинения категорически отвергал.

В ходе следствия генерал Чварков прошел тщательную проверку. У него не нашли никаких дорогостоящих активов, у военачальника не было даже собственной дачи.

Государственное обвинение требовало для генерала Чваркова 4,5 года колонии общего режима, штрафа в 450 тыс. рублей и лишения всех воинских званий.

Однако суд приговорил Чваркова к трем годам условно с испытательным сроком в два года. Штрафа назначено не было, воинских званий Чварков не лишен. Также генералу вернули 450 тыс. рублей, которые были арестованы во время следствия.