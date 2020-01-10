Токио, , 16:25 — REGNUM В версии игры Devil May Cry 3 для Nintendo Switch появится возможность менять боевые стили главного героя прямо во время сражений. Об этом 9 января сообщил портал GamesRadar+.

В оригинальной Devil May Cry 3 стили можно было менять только перед началом миссии или в особых местах на уровне. В следующих частях франшизы (Devil May Cry 4 и 5) Данте получил возможность переключаться между стилями прямо во время боя.

Напомним, главный герой серии Devil May Cry Данте владеет несколькими боевыми стилями, позволяющими использовать особые движения и удары. Так, в некоторых стилях упор сделан на ближний бой, в других — на стрельбу, в третьих — на магические способности протагониста.

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