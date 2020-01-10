Тверь, , 16:23 — REGNUM Новую школу в микрорайоне «Брусилово» Твери посетили 10 января министр просвещения РФ Ольга Васильева и губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Посещение состоялось в рамках рабочей поездки федерального министра в Тверскую область.

Открытие новой школы Пресс-служба правительства Тверской области

Центр образования «Брусилово» построен в рамках национального проекта «Образование». Глава Минпросвещения отметила эта школа — одна из самых крупных в Тверской области, и строилась при федеральной поддержке. Также Ольга Васильева отметила важность того, что в школе в «Брусилово» будут действовать профильные классы.

В ходе общения с родителями прозвучал вопрос о развитии детских лагерей, подведомственности учреждений предприятиям региона.

«Прорабатываем это направление совместно с Госкорпорацией ВЭБ.РФ. Мы разработали проект программы, согласно которой лагеря планируем передать в областную собственность», — сообщил Игорь Руденя, ответив, что это позволит улучшить условия и доступность учреждений для детей.

Также на площадке новой школы состоялась встреча министра и губернатора с педагогами и представителями областного института усовершенствования учителей. Главными темами стали развитие системы общего образования, подготовка кадров и повышение квалификации, улучшение материально-технической базы учреждений и другие.

Новая школа в Брусилово рассчитана на 1224 места, в штате школы — 90 сотрудников, обучение будет вестись в одну смену. Также открытие нового учреждения позволит значительно сократить вторую смену в школе №52 микрорайона «Мамулино». Полностью укомплектована школа будет с 1 сентября 2020 года.

Здание школы состоит из четырёх блоков — блока начальных классов, спортблока, общественной зоны, административной зоны. В блоке начальных классов кроме непосредственно учебных занятий будут проводить и развивающие, здесь же оборудованы игровые комнаты, спальни для первоклассников из групп продленного дня. В блоке 5−11 классов — 62 предметных кабинета, в том числе два компьютерных класса, лингвистическая лаборатория, лабораторные кабинеты физики, химии, биологии.

Центр образования «Брусилово» получит имя героя Александра Атрощанка, погибшего при выполнении боевых задач в Республике Ингушетия.