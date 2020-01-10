Москва, , 16:14 — REGNUM Большой Национальный форум информационной безопасности «Инфофорум-2020» откроется в Москве 30 января, сообщили 10 января в пресс-службе мероприятия.

Форум продлится два дня. Мероприятия будут проходить в здании московского правительства. Проводится «Инфофорум» в 22-й раз.

Организаторы заявляют, что мероприятие проводится для «консолидации специалистов и обмена передовым опытом в Российской Федерации».

Напомним, «Инфофорум» проводится в России с 2001 года. В нём каждый год участвуют свыше двух тысяч человек практически со всех российских регионов и дружественных стран.