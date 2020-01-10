Посёлок Полетаево, Челябинская область, , 16:13 — REGNUM Пожар в доме жительницы челябинского посёлка Полетаево Натальи Галеевой не связан с криминалом. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

В качестве основной версии рассматривается неисправность электропроводки. Именно из-а этого и возник пожар, полагают в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в пожаре погиб супруг женщины. Добавим, сама она борется за то, чтобы ей вернули трёх племянниц, отобранных осенью 2018 года. Одна из них страдает ДЦП и ранее была обнаружена в одном из реабилитационных центров в истощённом состоянии.

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