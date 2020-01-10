Москва, , 16:05 — REGNUM Поправки, предусматривающие запрет на продажу в России никотинсодержащих смесей, внесли в Госдуму члены Совфеда. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 января, об этом сообщил один из авторов инициативы член Совфеда Валерий Рязанский.

Поправками вводится запрет на оборот никотинсодержащих смесей, так называемых никпэков.

Ранее Совфед обратился в правительство РФ с просьбой приостановить оптовую и розничную продажу никотиносодержащих изделий (никпэков).

Ряд регионов своими законами уже запретили оборот не содержащих табак никпэков.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев выступил с инициативой обратиться в Евразийскую экономическую комиссию с инициативой о принятии аналогичного решения на территории всего Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Отметим, на рассмотрении Госдумы находится ряд законопроектов, направленных на запрет и на ограничение оборота никотинсодержащих смесей, но приступить к рассмотрению законопроектов парламентарии смогут только в весеннюю сессию.

Вместе с тем глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о том, что законопроект о запрете никпэков уже подготовлен и направлен в Минздрав для согласования.