Железноводск, Ставропольский край, , 18:17 — REGNUM Курортное озеро в Железноводске Ставропольского края благоустроят впервые за 40 лет. На работы планируется направить около 120 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 10 января в пресс-службе администрации города-курорта.

Специалисты приступят к реконструкции декоративного озера, расположенного в нижней части Ferrum-площади, с наступлением весны. Начнется благоустройство с береговой линии.

Проект включает в себя обустройство современной набережной, выполненной из природных эко-материалов, пляжной и прогулочных зон, а для детей отведут отдельный сектор. По словам главы города Евгения Моисеева, возле озера также появится парковка и будет полностью восстановлено освещение.

Напомним, проект реконструкции Курортного озера выбрали жители города в сентябре 2019 года во время голосования за объекты по программе «Комфортная городская среда». Озеро было создано в 1954 году. Согласно официальной истории, котлован под него вырыли сами жители с помощью простых лопат.