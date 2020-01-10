Брянск, , 16:02 — REGNUM Факт незаконного хранения оружия выявили сотрудники полиции в Жирятинском районе Брянской области. Житель деревни Павловичи хранил у себя дома пневматическую винтовку, подаренную одним из родственников, сообщили 10 января в пресс-службе регионального УМВД.

Винтовка была переделана под стрельбу мелкокалиберными патронами. 27-летний хозяин дома заявил, что оружие ещё пять лет назад ему подарил родственник. Именно он и внёс изменения в первоначальнуюконструкцию, а несколько лет назад он скончался.

Экспертиза подтвердила принадлежность винтовки к категории огнестрельного оружия. Решается вопрос о привлечении хозяина дома к уголовной ответственности.