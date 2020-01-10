Неаполь, Италия, , 16:05 — REGNUM Около суток более 140 граждан Украины ожидают рейс авиакомпании Ernest Airlines из Неаполя, сообщила 10 января одна из пассажиров на своей странице в социальной сети Facebook.

«Я являюсь частью группы 140+ человек пассажиров авиарейса EG275 авиакомпании Ernest Airlines из Неаполя в Киев. Рейс задерживается уже почти на сутки без чётких объяснений», — рассказала она.

Пассажир добавила, что в аэропорту есть и другие граждане Украины, которые с 7 января ждут рейс той же авиакомпании.

Итальянский лоукостер Ernest Airlines начал свою работу в 2017 году. В конце 2019 года власти Италии объявили о прекращении действия его лицензии, однако позволили осуществить те рейсы, на которые уже были проданы билеты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Сицилии из-за задержки самолёта украинской компании SkyUP застряли десятки украинских туристов.

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