Уфа, , 15:57 — REGNUM Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям Башкирии разобраться в деле о сносе дома в Уфе, являющегося объектом архитектурного наследия. Об этом 10 января сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, на федеральном канале был показан сюжет, в котором рассказывалось о семье двух врачей из Уфы, которая купила три года назад земельный участок с аварийным домом. Бывший владелец участка предъявил документы о том, что дом подлежит сносу. То, что данное помещение является объектом архитектурного наследия с 1992 года стало известно только после сноса дома.

Суд вынес решение, согласно которому врачи должны оплатить работы по восстановлению дома. По словам собственников земли, в данной ситуации повинны чиновники управления по охране памятников и архитектурного наследия, которые допустили халатность. Это и привело к возникновению задолженности перед государством в сумме свыше 25 миллионов рублей, считают они.

Сообщается, что по данному факту следователи Башкирии проводят доследственную проверку.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления Башкирии тщательно изучить все доводы. Кроме этого при наличии достаточных оснований следователи должны будут дать правовую оценку действиям либо бездействию чиновников.

Отмечается, что ход и результаты проверки взяты на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ.

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