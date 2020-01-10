Санкт-Петербург, , 15:54 — REGNUM Девятилетнюю девочку, которую накануне поздно вечером заметили на улице без взрослых, поместили в социальную гостиницу, пока ее мать не вернётся в трезвое состояние. Об этом сообщает 10 января аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в полицию поступил звонок от встревоженной женщины, которая заметила гуляющего поздним вечером малолетнего ребёнка. Маленькая девочка без присмотра взрослых играла на детской площадке неподалёку от Пискаревского проспекта. Как она пояснила женщине, на улицу ее выгнали пьяные мать и бабушка.

По данным органа опеки Калининского района, мама факт изгнания ребенка из дома не подтвердила, однако на момент разговора со специалистами вновь находилась в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего и было принято решение отправить девочку в медучреждение.

Семья девочки хорошо известна органам опеки, ещё в 2018 году она состояла на учете как находящаяся в социально-опасном положении, но потом была снята с учета в связи с положительной динамикой. У девочки есть старший 11-летний брат, который в этот момент находился в гостях у двоюродного брата.

«Детей воспитывают мама и бабушка, отец проживает в другом городе, но исправно платит алименты. Проблемы с алкоголем у женщин, действительно, периодически возникают — на позапрошлый Новый год оба ребенка даже провели пару недель в социальной гостинице», — отметили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.

После того случая мать постаралась взять себя в руки, устроилась на работу, начала посещать нарколога. С тех пор семью регулярно проверяли, и оснований для вмешательства до 8 января 2020 года больше не было.

«Дети ни в чем не нуждаются, ходят в школу, участвуют в социальных мероприятиях. Также стало известно, что вызвавшая наряд местная жительница — соседка семьи, с которой мама и бабушка состоят в конфликте», — отметили в аппарате омбудсмена.

Что касается сведений о побоях в отношение девочки, после обследования ее врачами, медики обнаружили лишь единичную гематому на ноге. Также был опрошен старший ребёнок, который данную информацию не подтвердил. Несмотря на это, в отношении матери был составлен протокол об административном правонарушении.

«Решение о возвращении ребенка будет принято с учетом мнения девочки — если она по каким-то причинам не захочет домой, её снова разместят в социальной гостинице», — подчеркнули в пресс-службе правозащитника детей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге маленькую девочку дважды выгнала из дома пьяная родня