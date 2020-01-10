Токио, 10 января 2020, 15:47 — REGNUM За 2019 год мобильная игра Pokemon GO заработала почти $900 млн. Об этом 9 января сообщил портал GameSpot.
Такого результата удалось достичь при помощи различных микротранзакций. За реальную валюту в Pokemon GO игроки могут покупать различные предметы, упрощающие ловлю покемонов.
Напомним, Pokemon GO — это условно-бесплатная мобильная игра, использующая технологию дополненной реальности. Её релиз состоялся в 2016 году.
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