Ялта, Крым, , 15:47 — REGNUM Медицинская отрасль в Крыму находится в плачевном состоянии. Об этом 10 января на совещании в Ялте, посвящённому социально-экономическому развитию российского полуострова, сообщил президент России Владимир Путин.

«Масштаб задачи здесь, действительно, огромный. Отрасль в плачевном состоянии: не хватает специалистов, здания и оборудование больниц изношены. Не все вопросы решены и с лицензированием медицинской деятельности», — отметил Путин.

Президент поручил сформулировать конкретные предложения по улучшению ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава государства подписал закон о продлении сроков лицензирования медицинских учреждений полуострова еще на год — до 1 января 2021 года.

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