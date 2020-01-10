Ялта, Крым, 10 января 2020, 15:47 — REGNUM Медицинская отрасль в Крыму находится в плачевном состоянии. Об этом 10 января на совещании в Ялте, посвящённому социально-экономическому развитию российского полуострова, сообщил президент России Владимир Путин.
Президент поручил сформулировать конкретные предложения по улучшению ситуации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава государства подписал закон о продлении сроков лицензирования медицинских учреждений полуострова еще на год — до 1 января 2021 года.
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