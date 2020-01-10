Москва, , 15:45 — REGNUM Глава МВД РФ Владимир Колокольцев рассказал о подготовке ведомством проекта закона, предусматривающего запрет на никотинсодержащие некурительные смеси. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

По его словам, документ был отправлен для согласования в Минздрав, чтобы затем можно было принять федеральный закон о запрете некурительных смесей.

Как отметил Медведев, необходимо запретить подобного рода продукцию не только в РФ, но и на территории ЕАЭС.