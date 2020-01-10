Токио, , 15:41 — REGNUM Разработчики из Capcom рассказали, что 3D-модель антагониста Resident Evil 3 Немезиса создавалась при помощи реалистичной фигуры в полный рост. Об этом сообщалось 9 января в новом выпуске PlayStation Magazine UK.

Готовую фигуру Немезиса перенесли в игру при помощи множества фотографий высокого качества. Таким образом разработчики хотели добиться максимально реалистичной внешности для персонажа.

Ранее в Capcom заявили, что Немезис для Resident Evil 3 создаётся на основе искусственного интеллекта Мистера Икс — антагониста Resident Evil 2. Разработчики уверяют, что новый злодей будет умнее и опаснее своего предшественника.

Читайте ранее в этом сюжете: Антагонист в Resident Evil 3 будет умнее и опаснее злодея из второй части