Токио, , 15:34 — REGNUM Искусственный интеллект главного антагониста в предстоящем ремейке Resident Evil 3 будет основан на Мистере Икс — враге из Resident Evil 2. Об этом сообщалось 9 января в новом выпуске PlayStation Magazine UK.

При этом разработчики обещают, что искусственный интеллект получит ряд улучшений. Таким образом, Немезис (антагонист Resident Evil 3) будет умнее и опаснее своего предшественника.

Ранее разработчики из Capcom заявили, что в Resident Evil 3 не будет свободного перемещения по Раккун-Сити. Вместе этого игрокам будут доступны отдельные «закрытые» локации.

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