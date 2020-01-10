Анкара, , 15:36 — REGNUM Правоохранительные органы Турции за прошедшие пять лет задержали порядка 1 млн 200 тыс. нелегальных мигрантов. Об этом 10 января сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, за указанный период также были задержаны 27 тыс. человек, обвиняемых в контрабанде людей.

Отмечается, что за прошедший 2019 год на территории страны были арестованы 454 тыс. 662 нелегальных мигранта, из них 60 тыс. были взяты под стражу береговой охраной, тогда, когда они пытались пересечь Средиземное море.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.

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