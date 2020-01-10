Ташкент, , 15:30 — REGNUM По итогам 2019 года Узбекистан посетили 6,7 млн туристов, что на 26% больше, чем в 2018 году, сообщает 10 января издание «Газета.uz» со ссылкой на государственный комитет по развитию туризма.

В ведомстве уточнили, что 81,8% туристов прибыли в республику, чтобы навестить родственников и близких людей. Еще 15,5% прибыли в страну для отдыха, а 2,7% — для лечения, покупок, учебы и участия в деловых встречах. Из стран дальнего зарубежья в Узбекистан приехали 488,4 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-октября 2019 года Узбекистан посетили 428 тыс. туристов из России, что на 24,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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