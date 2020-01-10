Токио, , 15:26 — REGNUM В предстоящем ремейке Resident Evil 3 игроки не смогут свободно перемещаться по Раккун-сити. Об этом сообщалось 9 января в новом выпуске PlayStatuion Magazine UK.

Вместо этого игроки будет путешествовать по отдельным «закрытым» локациям. Разработчики обещают, что их будет интересно исследовать.

Напомним, ремейк Resident Evil 3 выйдет в апреле 2020 года. Разработчики полностью переделают графику и игровой процесс оригинала.

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