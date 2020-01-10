Сухум, , 15:30 — REGNUM Учреждения министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии ведут работу в нормальном режиме. Об этом сообщает агентство «Апсадгьыл-инфо» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«С утра 10 января министр здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия совершил штатный рабочий визит в ряд подведомственных медучреждений республики», — приводят журналисты агентства текст сообщения пресс-службы.

Как передавало ИА REGNUM, 10 января в центре Сухума собираются сторонники и противники президента страны Рауля Хаджимбы. Сотрудники МВД сконцентрировали свои силы на месте противостояния с целью не допустить столкновений между противостоящими группами.

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