Уфа, , 15:26 — REGNUM Новая детская поликлиника открылась в Туймазинском районе Башкирии. Об этом 10 января сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, 10 января состоялся торжественный ввод в эксплуатацию новой детской поликлиники Туймазинской центральной районной больницы.

Новая поликлиника, стоимость строительства которой составила 336 млн рублей, имеет три этажа и занимает площадь свыше 5,5 тысячи кв. метров.

По словам чиновников, новое здание рассчитано на 300 посещений в смену.

Напомним, что поликлиника построена в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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