Москва, 10 января 2020, 15:21 — REGNUM Страна возвращается к рабочим будням и потихоньку убирает новогодние атрибуты, иногда с большим рвением: в Башкирии скульптуру Деда Мороза снесли трактором, на Ставрополье готовятся сжечь все ненужные елки. Но Новый год все еще напоминает о себе: уральские приставы пугают должников гороскопами, сотрудники управляющей компании в Волгограде — непростым високосным годом. Эти и другие курьезы ждали читателей телеграм-каналов на уходящей неделе.
Центральный федеральный округ
В Курской области вскоре после празднования Нового года с большим успехом прошел сельский праздник «Гусиные бои». Были танцы, еда, много людей, приехавших даже из соседних Тулы, Воронежа, Орла, Брянска. «Так что это действительно интересно людям, оказывается», — комментирует необычное событие канал local_touristic.
В Железногорске Курской области полицейские тем временем раскрыли довольно необычное преступление, уже названное «кражей века». Злоумышленники воровали деревянные поддоны из магазинов, причем преступники прибыли в регион из Орловской области. За одну ночь они ограбили пять магазинов на сумму более 10 тысяч рублей, пишет «КурскТВ».
А в Калуге выставили на продажу «калужскую Tesla», которая полностью имитирует внешний вид знаменитого автомобиля, но на деле является тюнингованной «девяткой». «Сейчас авто выставлено на продажу. Умелец проявил свое чувство юмора и здесь, назначив цену в 666 666 рублей», — пишет «Калужский мечтатель».
Костромская «Родина снегурочки» рассказывает, что в области появилась новая достопримечательность: падающая «пизанская» водонапорная башня. Она падает уже не первый месяц в Макарьевском районе, но проблему никак не могут решить.
Северо-Западный федеральный округ
«Дед Помор» рассказывает о нелепом случае с поездом, который шел из Санкт-Петербурга в Архангельск. Глубокой ночью его остановили на одной из станций из-за сообщения о минировании. Поезд проверяли два часа. Бомбу не нашли. Говорят, тревожное сообщение поступило от некой женщины, которой приснилось, что с поездом произойдет что-то плохое.
Более счастливая история произошла в Петербурге, где полиция удачно обезвредила целую банду грабителей, которые гуляли по парку ночью, а затем чуть ли не под ноги полиции бросили два травматических пистолета. «Ночью в парк эти ребята стволы с собой взяли явно не для того, чтобы давать выстрелами целеуказание в сторону библиотеки, если кто-нибудь вдруг спросит, как туда пройти.
В Вологде пришлось распрощаться с достопримечательностью. Сразу после Нового года там отключили большой сияющий рождественский шар в центре города. «Вологодский канвой» уточняет, что решение принято из-за мокрой погоды: «кругом лужи, реально испугались, что закоротит». По словам автора канала, Вологде вообще не везет этой зимой ни с инсталляциями, ни с иллюминациями, да и с погодой тоже не очень везет.
Сыктывкарские «Усы Печорина» составили рейтинг, как воспринимают новости жители республики Коми. Рейтинг получился не слишком веселым. На первом месте у читателей новостей печаль (2693 голосов), на втором гнев (2211), на третьем удивление (485). Радость и восторг отстают в разы (305 и 261).
Приволжский федеральный округ
В Уфе несколько неожиданно устроили настоящую публичную казнь страшноватой скульптуре Деда Мороза, над которой потешалась вся республика. Деда Мороза снесли трактором. Теперь очередь за такой же жуткой Снегурочкой и чудовищной крысой, пишет «Период распада Радия».
«Итиль» посвятил несколько сообщений другому курьезному случаю: депутат городской думы Ижевска в ночь на 1 января прервал новогоднюю речь президента страны, чтобы самому поздравить зрителей на телеканале «СТС-Ижевск». «Нужно иметь очень высокую самооценку, чтобы решить, что жители Ижевска предпочтут речь городского депутата, а не традиционное поздравление Владимира Владимировича», — иронизирует «Итиль». Ситуацию позже объяснили техническим сбоем.
В Пермском крае одна из главный новостей — экологические проблемы «с запахом». То в Соликамске вода стала неприятно пахнуть и окрасилась в красный цвет, то на трассе Пермь-Кунгур стал стелиться зловонный желтый дым. В соседнем Екатеринбурге тоже жалуются — на тлеющую свалку. В Челябинске — на запах гари. По словам «Пермского глобуса», подобные экологические проблемы на деле возникают регулярно и вряд ли на них обращали бы большое внимание, если не праздники. «Что делать, промышленный регион. Думаю, факты загрязнения воздуха в последние дни обращают на себя внимание по одной причине — каникулы. Люди больше путешествуют, гуляют, обращают внимание на состояние природы. В рабочие дни многое мы просто не замечаем».
В Волгограде другая любопытная новость. «Колхозный сторож» передает, что жители города получили любопытные поздравления от управляющей компании. На красивом листе, в окружении еловых веток и новогодних шариков написано: «Год Белой Металлической Крысы будет високосным. В народе високосный год считается не простым. Для того чтобы високосный год был удачным, нужно обязательно погасить все долги. По обычаю, если денежный долг не отдать до боя курантов, он будет нарастать как снежный ком и принесет множество проблем в новом году!»
Уральский федеральный округ
На Урале судебные приставы тоже проявили недюжинную оригинальность и разместили на своем сайте гороскоп, обращенный к должникам. «Рак — ваша тонкая душевная организация не позволит вам встретить Новый год с долгами. Позвоните вашему судебному приставу», — цитирует один из пассажей гороскопа «Екатеринбург №1».
Южный федеральный округ
Вообще на каникулах интересных и важных новостей в регионах было мало. «Страновед» по этому поводу обратил внимание на ростовские телеграм-каналы. Новогодний информационный голод так повлиял на них, что главной новостью стал таинственный посетитель областного Дома народного творчества. Некий мужчина пришел в здание, поставил сумку на ленту с рентгеном. В сумке оказались пистолет и нож. Мужчину в здание не пустили, он отправился восвояси. «После этого началась истерика и танцы с бубнами: мужчину решили разыскать, все дружно стали репостить фото самого ростовчанина, публиковать кадры содержимого его сумки, нагоняя «страх и ужас» на подписчиков. Искали героя весь день, а к вечеру он сам вернулся к Дому народного творчества. Повязали, допросили: добропорядочный отец семейства просто отправил на праздник свою дочь и жену, сам хотел присоединиться к семье позднее. Пришел, его не пропустили, и он решил сходить на рынок. Пока ходил, стал знаменитым». Пистолет был газовый, нож — для самообороны. «Не удивительно с учетом настроения в городе», — пишет «Страновед».
Северо-Кавказский федеральный округ
«Душевный Ставрополь» рассказал, что в Ессентуках серьезно озаботились проблемой утилизации новогодних елок. На сайте администрации опубликовали сразу два интересных предложения, что делать с елками. В одном предлагается сдать их фермеру, который покормит хвоей козочек, в другом — сразу после Старого Нового года торжественно сжечь деревья на берегу городского озера. Вторая инициатива, кажется, вполне может стать новой яркой традицией Ессентуков.
Сибирский федеральный округ
Главная рождественская новость Тюмени — три поросенка, которые сбежали от хозяев и, погуляв по городу, зашли в магазин. Там они сначала ели овощи, потом разбили и выпили две бутылки коньяка. «Три поросенка сделали новостную повестку Тюмени», — шутит «Тюменская уМоора».
Дальневосточный федеральный округ
Во время затяжных каникул УМВД России по Амурской области озаботилось вопросом, чем заняться населению, и через свой официальный сайт пригласило всех желающих провести добровольную дактилоскопическую регистрацию. «Надоели оливье и селедка под шубой, покатушки на ледянках? Вам всегда рады в амурской полиции, чтобы откатать ваши пальчики», — удивляются «Амурские волны».
А «Смотровая вышка» грустит, что Колыма в ушедшем году стала самым неспортивным регионом России, хотя здесь есть и разные спортивные объекты, и лыжные трассы, и куча небольших стадионов. «Может суровые северные климатические условия мешают нам лишний раз дойти до спортзала?». Надеемся, что в наступившем году ситуация изменится.
Такие истории рассказывали telegram-канал в начале нового года. Читайте продолжение в следующую пятницу.