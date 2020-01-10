Москва, , 15:21 — REGNUM Страна возвращается к рабочим будням и потихоньку убирает новогодние атрибуты, иногда с большим рвением: в Башкирии скульптуру Деда Мороза снесли трактором, на Ставрополье готовятся сжечь все ненужные елки. Но Новый год все еще напоминает о себе: уральские приставы пугают должников гороскопами, сотрудники управляющей компании в Волгограде — непростым високосным годом. Эти и другие курьезы ждали читателей телеграм-каналов на уходящей неделе.

Центральный федеральный округ

В Курской области вскоре после празднования Нового года с большим успехом прошел сельский праздник «Гусиные бои». Были танцы, еда, много людей, приехавших даже из соседних Тулы, Воронежа, Орла, Брянска. «Так что это действительно интересно людям, оказывается», — комментирует необычное событие канал local_touristic.

В Железногорске Курской области полицейские тем временем раскрыли довольно необычное преступление, уже названное «кражей века». Злоумышленники воровали деревянные поддоны из магазинов, причем преступники прибыли в регион из Орловской области. За одну ночь они ограбили пять магазинов на сумму более 10 тысяч рублей, пишет «КурскТВ».

А в Калуге выставили на продажу «калужскую Tesla», которая полностью имитирует внешний вид знаменитого автомобиля, но на деле является тюнингованной «девяткой». «Сейчас авто выставлено на продажу. Умелец проявил свое чувство юмора и здесь, назначив цену в 666 666 рублей», — пишет «Калужский мечтатель».

Костромская «Родина снегурочки» рассказывает, что в области появилась новая достопримечательность: падающая «пизанская» водонапорная башня. Она падает уже не первый месяц в Макарьевском районе, но проблему никак не могут решить.

Северо-Западный федеральный округ

«Дед Помор» рассказывает о нелепом случае с поездом, который шел из Санкт-Петербурга в Архангельск. Глубокой ночью его остановили на одной из станций из-за сообщения о минировании. Поезд проверяли два часа. Бомбу не нашли. Говорят, тревожное сообщение поступило от некой женщины, которой приснилось, что с поездом произойдет что-то плохое.

Более счастливая история произошла в Петербурге, где полиция удачно обезвредила целую банду грабителей, которые гуляли по парку ночью, а затем чуть ли не под ноги полиции бросили два травматических пистолета. «Ночью в парк эти ребята стволы с собой взяли явно не для того, чтобы давать выстрелами целеуказание в сторону библиотеки, если кто-нибудь вдруг спросит, как туда пройти. Т. е. удачно попавшиеся на встречу стражи порядка явно уберегли кого-то от беды, которая могла случиться в результате рандеву с интернациональной компанией, а вернее — бандой», — пишет «Ночной губернатор».

В Вологде пришлось распрощаться с достопримечательностью. Сразу после Нового года там отключили большой сияющий рождественский шар в центре города. «Вологодский канвой» уточняет, что решение принято из-за мокрой погоды: «кругом лужи, реально испугались, что закоротит». По словам автора канала, Вологде вообще не везет этой зимой ни с инсталляциями, ни с иллюминациями, да и с погодой тоже не очень везет.

Сыктывкарские «Усы Печорина» составили рейтинг, как воспринимают новости жители республики Коми. Рейтинг получился не слишком веселым. На первом месте у читателей новостей печаль (2693 голосов), на втором гнев (2211), на третьем удивление (485). Радость и восторг отстают в разы (305 и 261).

Приволжский федеральный округ

В Уфе несколько неожиданно устроили настоящую публичную казнь страшноватой скульптуре Деда Мороза, над которой потешалась вся республика. Деда Мороза снесли трактором. Теперь очередь за такой же жуткой Снегурочкой и чудовищной крысой, пишет «Период распада Радия».

«Итиль» посвятил несколько сообщений другому курьезному случаю: депутат городской думы Ижевска в ночь на 1 января прервал новогоднюю речь президента страны, чтобы самому поздравить зрителей на телеканале «СТС-Ижевск». «Нужно иметь очень высокую самооценку, чтобы решить, что жители Ижевска предпочтут речь городского депутата, а не традиционное поздравление Владимира Владимировича», — иронизирует «Итиль». Ситуацию позже объяснили техническим сбоем.

В Пермском крае одна из главный новостей — экологические проблемы «с запахом». То в Соликамске вода стала неприятно пахнуть и окрасилась в красный цвет, то на трассе Пермь-Кунгур стал стелиться зловонный желтый дым. В соседнем Екатеринбурге тоже жалуются — на тлеющую свалку. В Челябинске — на запах гари. По словам «Пермского глобуса», подобные экологические проблемы на деле возникают регулярно и вряд ли на них обращали бы большое внимание, если не праздники. «Что делать, промышленный регион. Думаю, факты загрязнения воздуха в последние дни обращают на себя внимание по одной причине — каникулы. Люди больше путешествуют, гуляют, обращают внимание на состояние природы. В рабочие дни многое мы просто не замечаем».

В Волгограде другая любопытная новость. «Колхозный сторож» передает, что жители города получили любопытные поздравления от управляющей компании. На красивом листе, в окружении еловых веток и новогодних шариков написано: «Год Белой Металлической Крысы будет високосным. В народе високосный год считается не простым. Для того чтобы високосный год был удачным, нужно обязательно погасить все долги . По обычаю, если денежный долг не отдать до боя курантов, он будет нарастать как снежный ком и принесет множество проблем в новом году!»

Уральский федеральный округ

На Урале судебные приставы тоже проявили недюжинную оригинальность и разместили на своем сайте гороскоп, обращенный к должникам. «Рак — ваша тонкая душевная организация не позволит вам встретить Новый год с долгами. Позвоните вашему судебному приставу», — цитирует один из пассажей гороскопа «Екатеринбург №1».

Южный федеральный округ

Вообще на каникулах интересных и важных новостей в регионах было мало. «Страновед» по этому поводу обратил внимание на ростовские телеграм-каналы. Новогодний информационный голод так повлиял на них, что главной новостью стал таинственный посетитель областного Дома народного творчества. Некий мужчина пришел в здание, поставил сумку на ленту с рентгеном. В сумке оказались пистолет и нож. Мужчину в здание не пустили, он отправился восвояси. «После этого началась истерика и танцы с бубнами: мужчину решили разыскать, все дружно стали репостить фото самого ростовчанина, публиковать кадры содержимого его сумки, нагоняя «страх и ужас» на подписчиков. Искали героя весь день, а к вечеру он сам вернулся к Дому народного творчества. Повязали, допросили: добропорядочный отец семейства просто отправил на праздник свою дочь и жену, сам хотел присоединиться к семье позднее. Пришел, его не пропустили, и он решил сходить на рынок. Пока ходил, стал знаменитым». Пистолет был газовый, нож — для самообороны. «Не удивительно с учетом настроения в городе», — пишет «Страновед».

Северо-Кавказский федеральный округ

«Душевный Ставрополь» рассказал, что в Ессентуках серьезно озаботились проблемой утилизации новогодних елок. На сайте администрации опубликовали сразу два интересных предложения, что делать с елками. В одном предлагается сдать их фермеру, который покормит хвоей козочек, в другом — сразу после Старого Нового года торжественно сжечь деревья на берегу городского озера. Вторая инициатива, кажется, вполне может стать новой яркой традицией Ессентуков.

Сибирский федеральный округ

Главная рождественская новость Тюмени — три поросенка, которые сбежали от хозяев и, погуляв по городу, зашли в магазин. Там они сначала ели овощи, потом разбили и выпили две бутылки коньяка. «Три поросенка сделали новостную повестку Тюмени», — шутит «Тюменская уМоора».

Дальневосточный федеральный округ

Во время затяжных каникул УМВД России по Амурской области озаботилось вопросом, чем заняться населению, и через свой официальный сайт пригласило всех желающих провести добровольную дактилоскопическую регистрацию. «Надоели оливье и селедка под шубой, покатушки на ледянках? Вам всегда рады в амурской полиции, чтобы откатать ваши пальчики», — удивляются «Амурские волны».

А «Смотровая вышка» грустит, что Колыма в ушедшем году стала самым неспортивным регионом России, хотя здесь есть и разные спортивные объекты, и лыжные трассы, и куча небольших стадионов. «Может суровые северные климатические условия мешают нам лишний раз дойти до спортзала?». Надеемся, что в наступившем году ситуация изменится.

Такие истории рассказывали telegram-канал в начале нового года. Читайте продолжение в следующую пятницу.