Нур-Султан, , 15:18 — REGNUM Антикоррупционная служба по Алма-Атинской области проводит досудебное расследование по фактам выдачи земельных участков вблизи аэропорта Алма-Аты. Об этом 10 января заявил заместитель председателя правительства республики Роман Скляр, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, в 2015—2019 годах чиновники администрации Талгарского района незаконно предоставляли земельные участки, в том числе в санитарной зоне защиты аэропорта. Участки предоставлялись для строительства жилья и ведения подсобного хозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января Роман Скляр заявил, что крушение самолета в аэропорту Алма-Аты могло произойти по причине обледенения воздушного судна. Трагедия произошла 27 сентября — пассажирский самолет рухнул на взлете и врезался в строящееся здание в санитарной зоне аэропорта.

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