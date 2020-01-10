Магас, , 15:16 — REGNUM В Ингушетии с начала 2020 года произошло уже пять пожаров. При этом пожарным удалось спасти из огня троих жителей республики, сообщили ИА REGNUM 10 января в пресс-службе регионального управления МЧС.

В спасательном ведомстве отметили, что все возгорания произошли в частном секторе. Стоимость спасенного имущества составила 720 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по печальной традиции в новогодние праздники число пожаров, как правило, выше, чем в среднем в течение года. Так, в Санкт-Петербурге за первые дни наступившего 2020 года произошло 117 пожаров. В них погибли пять человек, еще несколько получили травмы.

В целом же по России в новогодние праздники 2020 года было спасено 189 человек, проведено почти 330 аварийно-спасательных работ. Больше всего граждан было спасено в ходе операций на Юге России, Северном Кавказе и на Дальнем Востоке.