Белгород, , 15:15 — REGNUM Более 1,2 тысячи процедур ЭКО будет выполнено в Белгородской области в 2020 году, сообщили 10 января в пресс-службе регионального департамента здравоохранения и социальной защиты населения. Такое же количество процедур планируется проводить ежегодно до 2024 года.

Технологию экстракорпорального оплодотворения и криопереноса выполнят за счёт средств базовой программы обязательного медицинского страхования в соответствии с национальным проектом «Демография». В 2019 году процедуру ЭКО проводили в регионе и за пределами области, с помощью ЭКО у белгородских семей родилось более 300 детей.

«Более 500 циклов ЭКО выполнили на базе областного перинатального центра в течении прошлого года, остальные — в медицинских организациях за пределами области», — уточнила и.о. заведующего отделением вспомогательных репродуктивных технологий областной клинической больницы Святителя Иоасафа Елена Малютина.

Экстракорпоральное оплодотворение освоили в областной клинической больнице Святителя Иоасафа с 2007 года.