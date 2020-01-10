Москва, , 15:13 — REGNUM Бороться с распространением никотинсодержащих смесей нужно не только в России, но и в других государствах. Об этом в ходе сегодняшней рабочей встрече с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым и главой Роспотребнадзора Анной Поповой, посвященной усилению контроля за оборотом никотинсодержащей продукции, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

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«У нас границ нет, и если это останется где-то в другой стране, эту дрянь всё равно будут завозить», — подчеркнул премьер-министр».

Глава российского правительства выступил с инициативой запретить снюсы в России, а также обратиться в Евразийскую экономическую комиссию с инициативой о принятии аналогичного решения на территории всего Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Надо просто запретить это», — отметил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2020 года специалисты Роспотребнадзора провели почти 44 тыс. проверок в объектах торговли, в которых реализуется запрещённая к продаже некурительная никотинсодержащая продукция. Всего в ходе контрольно-надзорных мероприятий было обнаружено свыше 911,1 тыс. никотинсодержащей продукции, из которых более 90% — импортного производства. Вся выявленная некурительная никотинсодержащая продукция изъята из оборота. Теперь нарушители должны будут заплатить крупные штрафы на общую сумму 3,39 млн рублей.

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