Вашингтон, , 14:57 — REGNUM Глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг сделал прогноз на ближайшее десятилетие. Он написал об этом 10 января на своей странице в соцсети Facebook.

«Я решил подумать о том, как изменятся мир и моя жизнь к 2030 году, и сосредоточиться на этих вещах», — написал на своей странице Цукерберг.

Также он считает, что одним из основных вопросов следующего поколения станет смена поколений и ключевые посты в большинстве учреждений займут родившиеся после 2000 года, в связи чем его организация Chan Zuckerberg Initiative будет сконцентрирована на помощи молодым предпринимателям, лидерам и ученым.

При этом Цукерберг уверен, что в ближайшие 10 лет создадут новую частную социальную платформу.

«Интернет дал нам суперсилу — возможность общаться с кем угодно и где угодно. Это невероятно расширяет наши границы. Теперь мы являемся частью сообщества с миллиардами людей», — написал в своем сообщении глава Facebook и добавил, что в этом случае будет сложнее найти свою уникальную роль.

Помимо этого, Цукерберг уверен, что в будущем десятилетии будет создана новая технологическая платформа — смартфон с расширенными возможностями за счет устройств дополненной реальности, а также новые формы управления крупными цифровыми сообществами. При этом малый бизнес получит возможности крупных компаний, в частности, в вопросах доступа к различным технологиям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что у пользователей социальной сети Twitter появится возможность ограничить комментарии к своим записям, новую функцию будут тестировать в начале 2020 года.