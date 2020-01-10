Сухум, , 15:09 — REGNUM Общественная палата Абхазии 10 января решила делегировать четырех своих представителей для разрешения конфликта между сторонниками и противниками президента республики Рауля Хаджимбы. Об этом сообщает агентство Абхазия-Информ.

По данным журналистов, в качестве парламентеров были выбраны Альберт Топольян, Сократ Джинджолия, Леонид Осия и Руслан Хашиг. Они планируют провести встречу с президентом страны, а также пообщаться с представителями оппозиции «с целью урегулирования возникшего противостояния».

Как передавало ИА REGNUM, в центре Сухума, возле комплекса правительственных зданий собираются две противостоящие группы. Одну из них собирают оппозиционные лидеры, а другую — представители действующей власти. МВД Абхазии сконцентрировало на месте сбора значительное количество сотрудников правоохранительных органов с целью не допустить столкновений между конфликтующими сторонами.

Стоит отметить, что секретарь Совбеза Абхазии сообщил, что протестующие смогли захватить оружие при штурме администрации президента.

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